CHM de Santo André dobra capacidade de atendimento com tomografia

O CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André recebeu dois novos e modernos aparelhos de tomografia que vão dobrar a capacidade de atendimento, passando dos atuais 1.500 para 3.000 exames por mês. Os equipamentos já foram instalados e oficialmente entregues nesta quinta-feira (12) durante visita do prefeito Paulo Serra (PSDB)ao centro hospitalar.

"Muito feliz em entregar esses dois novos tomógrafos novinhos e modernos que vão melhorar ainda mais o atendimento do pronto-socorro e do hospital como um todo. Esse investimento faz parte do programa Qualisaúde que está modernizando os hospitais e todas as unidades de saúde da cidade", comentou o prefeito Paulo Serra.

Como os novos tomógrafos, o CHM terá menor necessidade de recorrer a parceiros para realizar os exames, o que garante mais autonomia e agilidade, uma vez que os pacientes não precisam mais se deslocar para ser avaliado fora do hospital.

"Mais um avanço importante no sentido de qualificação do CHM. Recentemente entregamos o maior pacote de obras da história de 111 anos do hospital e agora estamos fazendo um esforço para qualificar também os equipamentos e oferecer um diagnóstico ainda mais rápido e de qualidade para a população andreense. Com esses dois novos e modernos tomógrafos vamos duplicar a nossa capacidade de exames mantendo o compromisso de zerar todas as filas por atendimento médico na cidade", destacou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

As tomografias realizadas pelo CHM são agendadas previamente ou por meio do atendimento de urgência no pronto-socorro.