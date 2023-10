Após deixar de seguir MC Daniel nas redes sociais, Mel Maia faz publicação enigmática: Vivo em um mundo muito injusto

Mel Maia e MC Daniel não estão mais juntos. O funkeiro chegou a deixar de seguir a ex-namorada nas redes sociais após vê-la usando uma camiseta que dizia Meu ex é meu maior fã e a atriz retribuiu a ação com um unfollow também. Após a atitude, a famosa chamou a atenção ao postar um texto enigmático.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, a artista decidiu deixar um pequeno textinho fazendo um agradecimento a Deus e ao apoio da família. No entanto, ela também afirmou que o mundo é injusto, o que deixou os seguidores intrigados.

Obrigada papai do céu! Obrigada pela minha família, pelos meus amigos, por ter me dado tanta força para continuar, mesmo sabendo que vivo em um mundo muito injusto. Obrigada por cuidar da minha mente. Obrigada pela vida ótima que estou levando. Obrigada por selecionar muito bem as pessoas que dividem a vida comigo. Obrigada por cuidar tão bem de mim!, disse Mel.

Será que foi uma indireta?