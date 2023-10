Madrugada em A Fazenda 15 é marcada por estratégias de jogo e formação de alianças secretas - com direito a briga falsa

Segura o chapéu que a madrugada em A Fazenda foi fogo! Yuri e Márcia Fu participaram da Prova do Fazendeiro e explicaram que a disputa foi marcada por muitas estratégias de jogo! Enquanto os peões pensavam em estratégias para eliminar os adversários, Yuri falou sobre como foi vencer a prova do fazendeiro.

Em conversa com Márcia e Lily, ele estava falando sobre como era preciso pregar bolas de uma cor específica em uma das etapas. Ao contar como passou por essa parte, confessou ser daltônico.

- Eu sou daltônico. No final foi na sorte. Olhei a bola e: Isso aqui é prata? Era mesmo.

E por falar em fazendeiro, Simioni surpreendeu ao decidir escalar Márcia Fu para seu time de aliados - apesar dos embates que tiveram no reality. A peoa não só aceitou a proposta de entrar para o squad que inclui Cariúcha, Jenny, Tonzão, Yuri e WL, como também deu uma ideia de estratégia para enganar os demais:

- Na hora que eu voltar de fazendeira, nem na minha cara você vai olhar direito. Você vai abaixar a cabeça. Vai para o quarto e diz: P**a que pariu. Deixa todo mundo pensar que nós duas estamos brigadas.Comenta com ninguém o que a gente combinou aqui.

Após a conversa com Márcia na área externa, Simioni voltou para a casa e contou a Lily sobre o plano:

- Na hora que eu estava lá embaixo, ela foi atrás de mim. Conversa vai, conversa vem, ela pediu desculpa. Disse que não quis me ofender, perguntou se fez alguma coisa comigo, eu disse que não, que era coisa do jogo. Ela chegou no mesmo ponto que eu, que a gente tem que se unir para destruir eles. Falei que criamos um grupo. Nós vamos ter umas brigas fake amanhã, para acharem que a gente está tretada.

Shay conversou com Radamés sobre as amizades que fez no programa e disse ter ficado feliz por ter se aproximado do jogador de futebol. Enquanto os dois batiam um papo sobre relações formadas no reality e quem levariam para a vida, Cariúcha entrou e já disparou que há três dos peões com quem não quer ter nenhum contato após sair do jogo.

- Três pessoas eu não quero levar, não. É espírito ruim, espírito mal. São 22 participantes, três não vou levar. Quero nem contato. Quero contato zero com Rachel, Lucas e o Black. Eu sei que é seu amigo, mas...

Compreensivo, Shay disse:

- Sua relação com ele é a sua relação com ele, minha relação com ele é minha relação com ele. Não tem nada a ver.

Ao que ela respondeu:

- Não é não gostar, me ofendeu. Cumprimento, porque a gente está num convívio, mas amizade, essas coisas... Amizade é muito forte, é igual parente, é trazer a pessoa para a nossa vida e tem pessoas que não quero trazer para a minha vida. Quero distância.