Blinken reforça críticas ao Hamas, após encontro com presidente de Israel

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reuniu-se nesta quinta-feira, 12, com o presidente israelense, Isaac Herzog. Em declaração conjunta, Blinken abordou os mesmos temas de sua declaração anterior com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, reforçando as críticas ao grupo terrorista Hamas.

"Existem realmente dois caminhos para os países desta região e, em muitos aspectos, para os países deste mundo. Mas aqui no Oriente Médio existe o caminho da integração, da cooperação, da normalização e de medidas iguais de justiça, oportunidades e dignidade para todos os povos, incluindo os palestinos", afirmou Blinken.

Para o secretário de Estado norte-americano, o outro caminho é o que "o Hamas mostrou ao mundo nestes últimos dias - terror, destruição, niilismo, um caminho que não leva a lugar nenhum para ninguém, exceto aos lugares mais sombrios de nossas almas". Fonte: Associated Press.