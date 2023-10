Terceira aeronave da FAB decola de Tel-Aviv com 69 brasileiros repatriados

A terceira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) empregada na "Operação Voltando em Paz" do governo federal pela repatriação de brasileiros em Israel decolou nesta quinta-feira, 12, de Tel-Aviv. O avião transportava 69 brasileiros que estavam na região.

É um KC-390 Millennium e a previsão é de aterrissagem no Brasil no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No grupo de passageiros brasileiros, há duas gestantes.

Enquanto o KC-390 parte para o Brasil, outras aeronaves da FAB estão em deslocamento.

Na manhã desta quinta, um KC-30 da FAB chegou a Roma, na Itália, país que tem servido como escala nessa operação.

Em seguida, o avião irá para Israel para trazer mais brasileiros na sexta-feira.