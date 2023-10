Netanyahu diz que Hamas será 'esmagado'; Blinken reafirma apoio a Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebrou nesta quinta-feira, 12, a presença no país do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e qualificou a visita como uma mostra do "incrível apoio" dos EUA a Israel "em nossa luta contra os bárbaros do Hamas". Em declarações ao lado da autoridade dos Estados Unidos, Netanyahu qualificou o grupo palestino como "um inimigo da civilização", após o "massacre" contra jovens em um festival de música e outros ataques no conflito atual entre as partes.

O Departamento de Estado norte-americano divulgou comunicado com declarações feitas por eles no encontro.

Netanyahu detalhou crimes cometidos pelo Hamas e comparou o grupo ao Estado Islâmico (Isis, na sigla em inglês). "O Hamas é o Isis, e como o Isis foi esmagado também o Hamas será esmagado", afirmou.

Ele pediu que nenhum líder se reúna com o Hamas e que, quem o fizer, sofra sanções.

Blinken, por sua vez, ressaltou o apoio a Israel e disse que o mais recente ataque foi apenas "um dos incontáveis atos de terror do Hamas", que para ele também lembra o Estado Islâmico.

O secretário de Estado norte-americano elogiou a "bravura" dos israelenses e sua solidariedade, em meio aos eventos extremos dos últimos dias.

Ele saudou a criação de um governo de união, nesse contexto, e lembrou que os EUA estão fornecendo apoio, inclusive munição e outros itens, para a defesa israelense.

A autoridade norte-americana disse que há "intensa diplomacia pela região para evitar que o conflito se dissemine".

Blinken afirmou que o Hamas não representa o povo palestino nem suas "aspirações legítimas de viver com iguais medidas de segurança, liberdade, justiça, oportunidade e dignidade". "O Hamas tem apenas uma agenda: destruir Israel e assassinar judeus", disse.