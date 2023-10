Fernanda Paes Leme revela estar esperando primeiro filho com Victor Sampaio

No ano de 2023, muitos casais de famosos foram abençoados com a notícia que a família vai aumentar. Uma das mais novas futuras mamães é Fernanda Paes Leme. No dia 12 de outubro, pleno Dia das Crianças, ela anunciou que em breve terá um pequeno correndo pela casa.

Tomada de felicidade, a apresentadora compartilhou um clique em que aparece ao lado do companheiro Victor Sampaio e seu cachorro de estimação enquanto segurava um ultrassom na mão para contar que está grávida de seu primeiro filho. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos três meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva pra gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós quatro.