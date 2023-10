Taylor Swift se derrete com a presença de Beyoncé na pré-estreia do filme The Eras Tour

Taylor Swift não segurou seu lado fã ao ver Beyoncé na pré-estreia de The Eras Tour no cinema, que aconteceu na última quarta-feira, dia 11, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Depois de posar com a cantora no tapete vermelho, a loirinha ainda fez uma publicação emocionada nas redes sociais.

Na legenda, Taylor escreveu:

Estou tão feliz que nunca saberei como teria sido a minha vida sem a influência de Beyoncé. A forma como ela ensinou a mim e a todos os artistas aqui fora a quebrar regras e desafiar as normas da indústria. Sua generosidade de espírito. Sua resiliência e versatilidade. Ela tem sido uma luz guia ao longo da minha carreira e o facto de ela ter aparecido hoje à noite foi como um verdadeiro conto de fadas.

Um pouco mais cedo, Taylor publicou uma foto de seu look para noite e disse estar feliz com o lançamento do filme. Aliás, se você está ansioso para assistir, ele chega aqui no Brasil no dia 3 de novembro.

DIA DA ESTREIA. E não consigo realmente entender isto mas.... Olha o que me fizeste realmente fazer: Devido a uma procura sem precedentes, estamos a abrir exibições de acesso antecipado do The Eras Tour Concert Film na QUINTA-FEIRA na América e no Canadá!! Como em... AMANHÃ Também vamos adicionar horários adicionais na sexta-feira e durante todo o fim de semana. Todos os bilhetes estarão disponíveis amanhã às 10h da manhã. E vai aparecer a partir de sexta-feira em 90 países em todo o mundo. Não consigo agradecer-vos o suficiente por quererem ver este filme que captura tão vividamente a minha aventura favorita da qual já fiz parte: The Eras Tour. E a melhor parte é que é uma aventura em que ainda estamos juntos. Entrando no carro agora...