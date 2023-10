Alok mostra reencontro emocionante com o pai, que estava em Israel durante ataques: Que alívio poder te abraçar

Alok deu um abraço emocionado no pai, Juarez Petrillo, após um susto sem prescendentes. O cantor revelou que o patriarca estava na rave Universo Paralello, que foi atacada por tropas do Hamas e que provocou a guerra em Israel. Felizmente, ele não se feriu no ataque.

Na legenda do clique, em que Alok aparece abraçando o pai, o DJ escreveu:

Que alívio poder te abraçar pai!

Através das redes sociais, logo após o ataque, Alok confessou que só descobriu que o pai estava em Israel através da Internet. Em um desabafo, ele explicou:

Eu já saí de casa faz mais de 15 anos. Infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Meu pai toca, é DJ, então, está sempre viajando pelo mundo, eu também. Ele não sabe onde estou, também não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet.