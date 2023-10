Sincera sobre a vida amorosa, Anitta dispara: Não é que não tem homem no Brasil pra mim, é que todos que tinham eu peguei

Hablou! Anitta concedeu uma entrevista bem sincera para o De frente com Blogueirinha. Ao falar sobre sua polêmica vida amorosa, a cantora não teve medo de dizer que já ficou com todos os homens que lhe interessavam no Brasil.

A Girl From Rio deu a polêmica declaração ao explicar porque tem se envolvido com gringos ultimamente:

- Foi em março desse ano, no meu aniversário, que eu estava pegando brasileiro pela última vez também. Não é que não tem homem no Brasil pra mim, é que todos que tinham eu peguei, né? E agora que sou uma pessoa mudada, que quero trocar o foco de relacionamento, eu já peguei o país inteiro e conheceram essa antiga Anitta. Aqui no Brasil só atraio coisa que não dá mais.

Durante a conversa, a cantora ainda afirmou ter amadurecido bastante emocionalmente:

- Acho que, quando você vende tanto personagem tão forte como eu fazia, que topa tudo pela fama e engajamento, eu passei a mudar de ideia. Eu amadureci, tenho 30 anos agora. Não que eu seja velha, mas eu amadureci. Não acho que vale mais a pena eu expor tanto os meus sentimentos.