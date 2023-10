Conflito no Oriente pode elevar o diesel

A declaração do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, de que o conflito no Oriente Médio trará volatilidade ao preço do petróleo e que o preço do diesel poderá sofrer aumento, deixa o setor de transportes em alerta. O combustível responde por 50% a 60% dos gastos das empresas do segmento, seja de carga ou de passageiros.

Desde o início do ano o combustível que é utilizado majoritariamente por caminhões e ônibus registrou elevação média de 9%. No mês passado, o diesel 500 (comum) subiu 9,9% em média contra agosto, enquanto o diesel S10, menos poluente, contabilizou alta média de 9,2% na mesma comparação.

No Grande ABC, na primeira semana de setembro o diesel comum custava, em média R$ 5,96. Nos primeiros sete dias de outubro, o combustível foi para R$ 6,05 (média), o que representa alta de 1,51% em um mês.

Em 1º de setembro voltou a ser cobrada parte do PIS/Cofins que havia sido suspensa no ano passado, uma alíquota de R$ 0,1024 por litro. Em 1º de outubro, mais uma parte da cobrança foi adicionada, de R$ 0,0187 por litro.

EFEITO DA GUERRA

No início da semana, o presidente da Petrobras destacou uma possível aceleração no preço do diesel, mas disse que ainda é preciso acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. “Não tem de fazer muito mais do que a gente está fazendo, tem de ir acompanhando os preços, principalmente do diesel, e ir se organizando”, explicou. “Isso não quer dizer que vamos fazer ajuste o tempo todo”, disse Prates

O conflito atual em Israel se soma à recente decisão dos governos de Rússia e Arábia Saudita de reduzirem a produção de petróleo, numa tentativa de forçar a subida dos preços. Juntos, os dois países respondem por uma redução de 1,3 milhão de barris por dia.

O atual cenário global resulta em uma combinação perversa: queda na produção com aumento da demanda, sobretudo vinda da China. “A ficha do mercado caiu”, afirma Walter de Vitto, economista e sócio da Tendências Consultoria. “O mercado ficou deficitário. Está se consumindo mais do que produzindo. Isso vai levar a um enxugamento de estoques neste segundo semestre, e os preços estão refletindo esse cenário”, afirmou o economista.