Bruna Biancardi mostra detalhes do parto de Mavie e diz que a filha é um grude com Neymar Jr.

Bruna Biancardi passou um tempinho afastada das redes sociais enquanto curtia os primeiros dias ao lado de Mavie. Mas, depois de um pequeno hiato, a influenciadora voltou com tudo e ainda mostrou registros inéditos do parto da filha.

Através dos Stories, na última quarta-feira, dia 11, Bruna compartilhou o momento em que estava no carro, a caminho da maternidade. A influenciadora estava feliz e surpresa. Visto ser dia 5 de outubro e Mavie deveria nascer apenas no dia 18.

Biancardi contou que Neymar, que estava na Arábia Saudita, e Davi Lucca, que estava na Espanha, já estavam a caminho do Brasil para tentar acompanhar o parto.

Ela ainda compartilhou diversos momentos no hospital, e conta que tentou parto normal, mas sentiu muitas dores e decidiu pela cesária.

Segundo a influenciadora, Neymar Jr. chegou apenas depois que o parto já havia acontecido, mas afirmou que o namorado ficou ao lado da filha para compensar o tempo perdido.

O papai tentou, mas não conseguiu chega a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo... e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também.

Bruna também falou sobre Davi Lucca, primogênito de Neymar:

Perfeito! Ficou 24hs no Brasil, mas aproveitou bem o tempo e fez tudo com ela! Ajudou no banho, a trocar, cuidou de mim me dando água, me ajudando, ficou com ela no colo, dormiu com a gente. O Davi é especial demais e ela tem muita sorte de ser irmã dele.