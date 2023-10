iOS Lab ainda inscreve para bolsas nos cursos Apple na Metodista

O iOS Lab recebe até 18 de outubro inscrições para bolsas de estudos nos cursos de Desenvolvimento em Swift e de Criatividade Apple oferecidos em parceria com a Universidade Metodista. São 10 bolsas integrais, outras 40 com 50% de desconto e 50 bolsas com 30% de bonificação.

O iOS Lab é uma iniciativa com chancela da Apple voltada para quem quer habilitar-se em programação e desenvolvimento de aplicativos para dispositivos iOS, incluindo iPhones e iPads, ou aprimorar habilidades empreendedoras. Durante 12 meses e com aulas semanais, os alunos aprenderão com instrutores e terão oportunidade de trabalhar em projetos práticos.

As incrições podem ser feitas no site www.sympla.com.br buscando por Bolsas iOS Lab. As provas serão aplicadas no dia 21/10 no campus Rudge Ramos.