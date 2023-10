Aparecida, em SP, inaugura estátua maior que Cristo Redentor

A Prefeitura de Aparecida inaugurou no último fim de semana uma estátua de Nossa Senhora de 50 metros de altura (equivale a um prédio de 16 andares) feita pelo ártista plástico, Gilmar Pinna, com 20 milhões de pastilhas de vidro. A obra está localizada no bairro Itaguaçu, a 52 metros de altura e cerca de 3 km da Basílica. A visitação é gratuita. A título de comparação, o Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro, tem 38 metros de altura. Pinna doou a imagem à cidade em homenagem aos 300 anos da Santa, que aconteceu em 2017. Nesta quinta-feira, dia da padroeira do Brasil, o Santuário de Aparecida terá missas durante todo o dia, (5h, 7h, 9h, 12h, 14h e 20h). A previsão é que mais de 250 mil fiéis visitem o local até domingo.





NOSSA SENHORA DO PILAR

Gilmar Pinna também construiu a maior estátua mariana do Grande ABC: Nossa Senhora do Pilar, que está localizada em Ribeirão Pires, em frente à capela que leva o mesmo nome.