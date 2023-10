Brasil Game Shiw começa oficialmente hoje em São Paulo

A BGS (Brasil Game Show), maior feira de games da América Latina, começa hoje no Expo Center Norte, em São Paulo. Ontem, o evento abriu as portas para que a imprensa pudesse conhecer e interagir com os expositores, acompanhando e acompanhar de perto as novidades e tendências do mundo gamer. O Diário esteve presente no evento, que foi marcado pela presença de grandes nomes do mundo gamer, como Shota Nakama, compositor e produtor musical japonês que tem sua carreira ligada aos videogames.

Diversas novidades já puderam ser conferidas, como jogos que as desenvolvedoras liberaram para os amantes de games, entre eles o inédito Super Mario Bros. Wonder!, disponibilizado no estande da Nintendo. Além disso, estavam os recém-lançados Mortal Kombat 1 e o EA FC 24, novo jogo de futebol da Electronic Arts, empresa que produzia o FIFA.

A Playstation também marcou presença com o popular Playstation 5, utilizado pelas empresas parceiras como Ubisoft, a Cygames e a KaBum!.

Outra novidade foi apresentada pelo Grêmio, que está lançando nesta semana seu projeto de eSports, com a primeira equipe já formada, com três jogadores que competem no jogo EA FC 24.

ABERTURA

A BGS abre para o público geral a partir de hoje e segue até domingo (15). A partir das 14h30, as equipes FURIA e B4 Demons disputam no palco da BGS Esports / Monster Energy a final presencial feminina de CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive). A final do jogo competitivo de tiro também terá transmissão na Twitch da Brasil Game Show. As vencedoras levaram o prêmio de R$20mil. As Meninas Super Furiosas e a B4 Demons são vistas como as equipes brasileiras mais fortes no setor feminino, tanto que ambas estiveram presentes no primeiro mundial feminino de CS:GO deste ano.