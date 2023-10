Escola Aberta terá mais uma edição neste fim de semana

O Programa Escola Aberta, da Prefeitura de Mauá, continua no sábado (14) e domingo (15), das 9h às 15h, em oito escolas municipais. Também serão oferecidas oficinas formativas. Os interessados devem fazer inscrições até amanhã pelo link www.escolaabertamaua.com.

A oficina deste mês é de arco de balões, arranjos de mesa e topo de bolo. No sábado, a aula será na E.M. Patrícia Martinelli Ferreira Panigalli, Jardim Elizabeth, e no domingo será na E.M. Carolina Moreira da Silva, no Jardim Oratório.

Entre as atividades esportivas e culturais oferecidas estão coreografias do Tik Tok e Flahsback, capoeira, dança circular, ginástica funcional, teatro, jogos teatrais e esportivos, musicalização, entre outras.

O Escola Aberta é desenvolvido pela Prefeitura, por meio da secretaria de Educação, em parceria com a Associação Tryade. A OSC (Organização da Sociedade Civil) fundada em 2007 se tornou referência pela criação do Projeto GR Mauá, que possibilita o acesso de meninas à ginástica rítmica.