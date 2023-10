Palavra do Leitor - 12 de outubro de 2023

Terror em Israel – 1

‘Dois brasileiros estão entre os mortos da guerra na Faixa de Gaza’ (Política, ontem). É triste e deprimente assistir, em tempo real, aos efeitos do covarde ataque praticado por terroristas do Hamas aos hebreus. O saldo da resposta israelense também é chocante. Infelizmente, são os civis que acabam pagando o pato pela irresponsabilidade dos donos do poder. A guerra no Oriente Médio é um retrocesso civilizatório!

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Terror em Israel – 2

Vendo a guerra do Hamas x Israel não é difícil estabelecer paralelo ao que ocorre no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde a criminalidade tem sua faixa de Gaza espalhada por toda a cidade. E aqui os bandidos não ameaçam, eles matam sem perguntar, basta cismar ou parecer algum desafeto. O poder bélico nas mãos dos bandidos é tal que atingem até helicópteros da polícia. A caçada aos traficantes é intensa, prender é a missão, mas o grande desafio, uma vez presos, é que permaneçam atrás das grades. Sempre haverá desculpa para ganhar as ruas. Infelizmente no Brasil vivemos guerra diária. Só não temos mísseis ainda, mas mortos por balas perdidas crescem a cada dia.

Izabel Avallone

Capital

Terror em Israel – 3

<EM>Que bom que os brasileiros estão sendo repatriados, deixando para trás os ataques covardes dos terroristas do Hamas. Que continuemos apoiando israelenses e palestinos, cujos lares e vidas seguem ameaçados pelos terroristas do Hamas e do Hezbollah.

Tania Tavares

Capital

Dia das Crianças

Precisamos continuar a plantar nas crianças sementes de esperanças, sorrisos, educação, nutrição e cuidados. Muitas crianças são vitimadas pela falta anacrônica de nutrientes da primeira infância, que compromete perigosamente o desenvolvimento físico e psíquico. Muitas delas são também vitimadas pela desnutrição, o que lhes trazem problemas de concentração, crescimento físico atrofiado e, em casos graves, inchaços no estômago, face e pernas. Cabe lembrar que os bebês desnutridos têm o sistema imunológico enfraquecido, ficando assim mais propensas às doenças, tais como resfriados, diarréias e outras infecções que podem até ser fatais. Muitas dessas crianças são atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) com peso e altura inadequados às suas idades e tempo de vida. É preciso que os políticos, governantes e representantes de instituições outras tragam-nas em suas prioridades e relevâncias. São essas crianças que só querem a felicidade de seus brinquedos, brincadeiras, desenhos, sorvetes, doces, pipocas, batatas fritas e outras ações e guloseimas que lhes provoquem um natural sorriso – e isso para que possamos lhes desejar, verdadeiramente, feliz Dia das Crianças.

Cecél Garcia

Santo André