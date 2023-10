O preço da incompetência

O sinal de alerta soou na Prefeitura de São Bernardo. Com as finanças completamente deterioradas, correndo o risco de não ter dinheiro sequer para fazer a folha de pagamento do funcionalismo público, conforme sussurram pelos cantos fontes a par do assunto, o prefeito Orlando Morando (PSDB) decidiu ontem recorrer à única tábua de salvação capaz de postergar o naufrágio de sua administração. Ao sinal de que o barco começava a fazer água, o tucano mandou seus vereadores aprovarem pacote de venda de 23 imóveis públicos pertencentes à administração. Entre os bens a serem privatizados está a própria sede da Secretaria de Finanças, na tradicional Avenida Kennedy, no bairro Jardim do Mar!

A medida emergencial tomada pelo prefeito, de pôr a cidade à venda, confirma que realmente a situação dos cofres são-bernardenses é desesperadora, como se comentava à boca-pequena nas esquinas e nos cafés. A verdade é que Orlando Morando, cuja voracidade para gastar é inversamente proporcional à capacidade de arrecadar, não trabalhou para reestruturar as finanças diante do fenômeno da desindustrialização que atingiu a cidade. O processo de fuga das grandes corporações do território são-bernardense, da qual Ford e Mangels são os principais exemplos, não veio acompanhada de uma política de busca por fontes alternativas de receitas. O tucano ficou deitado em berço esplêndido enquanto a economia ruía.

A questão que se coloca é: depois que o patrimônio municipal se exaurir, aonde é que se vai buscar dinheiro para honrar compromissos? Políticos mais astutos conseguiriam empurrar a situação até o fim do mandato – que, aliás, se aproxima –, mas nem nisso Orlando Morando é competente. Infelizmente, para a população que sempre paga a conta da incapacidade administrativa dos gestores públicos, o sucessor do tucano na Prefeitura terá de administrar terra arrasada. A nota tragicômica deste novo capítulo da novela da deterioração da gestão são-bernardense é que a situação degringolou a tal ponto que até o próprio secretário de Finanças, José Luiz Gavinelli, acabou por ser despejado.