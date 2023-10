Messi desconsidera empréstimo a time saudita e tem foco total no Inter Miami e Argentina

Lionel Messi não pretende ir a lugar nenhum. Apesar dos recentes rumores de que o astro argentino poderia ser emprestado ao Barcelona ou ao futebol saudita, o camisa 10 tem outros planos. Mesmo sem disputar uma partida oficial pelo Inter Miami na MLS de outubro até o início de 2024, o foco do craque será o time americano e a seleção da Argentina.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista e referência no mercado da bola, Messi não considera jogar por outro time durante o período sem compromissos na liga americana. Pelo contrário. Já possui um cronograma traçado e detalhado até fevereiro de 2024.

O torcedor que se animou esperando ver Leo Messi em outro clube, por ora, vai ter de controlar a ansiedade. O astro até poderia se transferir, sem custos, para o futebol da Arábia Saudita, por meio de um empréstimo de meia temporada, mas os planos são outros. A MLS permite que jogadores sejam emprestados por um curto período de tempo a outros times caso suas equipes não se classifiquem para os playoffs. Foi exatamente o que aconteceu com o Inter Miami de Messi e Cia.

O interesse da Arábia em Messi não é recente. Antes de acertar sua ida ao time de David Beckham, o craque recebeu uma proposta de R$ 2,2 bilhões anuais do Al-Hilal, hoje time de Neymar. Na época, Messi optou por continuar a experimentar o mercado europeu. Acabou indo para os Estados Unidos onde tem menos holofote e fica mais perto da família.

Além da Arábia Saudita, outros clubes surgem como interessados em um possível empréstimo de Messi. Barcelona e Newells Old Boys gostariam de contar com os serviços do atacante por pouco mais de quatro meses. O clube catalão, inclusive, tentou uma engenharia financeira junto à LaLiga para contratar e inscrever o jogador, mas não conseguiu chegar aos valores necessários antes do Inter Miami contratá-lo.

Esta não seria a primeira vez que um jogador badalado da MLS se transfere para outro clube por um curto período de empréstimo. À época no Los Angeles Galaxy, Beckham se utilizou do mecanismo dos EUA para, em 2009 e 2010, defender o Milan. O Inter Miami está na 14ª posição, com dois jogos a disputar. A eliminação matemática aconteceu na última partida, contra o Cincinnati. Messi, que se recupera de lesão e ficou fora dos últimos jogos da franquia, atuou pela última vez neste ano contra o Charlotte FC.