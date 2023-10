Secretário de Estado dos EUA chega a Israel, que se prepara para 'próxima fase da guerra'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv na manhã desta quinta-feira, 12, quando os militares israelenses disseram que suas tropas estavam concentradas na fronteira com Gaza "fazendo preparativos para a próxima fase da guerra".

Blinken também deve viajar para a Jordânia e se encontrar com outros líderes regionais. "Nós os protegemos hoje. Faremos isso amanhã. Faremos isso todos os dias", afirmou Blinken, que prometeu se reunir com altos funcionários israelenses em meio à guerra.

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, estava programado para se encontrar com Blinken na sexta-feira, disse um alto funcionário da Autoridade Palestina no site de mídia social X (Twitter).

O grupo tem controle limitado sobre partes da Cisjordânia e foi forçado a sair de Gaza pelo Hamas em 2007.

Na quarta-feira à noite, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, de Israel, prometeu em declarações televisivas "esmagar e eliminar" o Hamas, em resposta à incursão do grupo no fim de semana no sul de Israel, o ataque mais mortal ao país em meio século.