Bolsas da Ásia fecham em alta, com maior chance de juros estáveis nos EUA

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, 12, em meio a crescentes chances de que os juros dos EUA fiquem inalterados em novembro e o bom desempenho de ações financeiras chinesas.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng avançou 1,93% em Hong Kong, a 18.238,21 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,75% em Tóquio, a 32.494,66 pontos, o sul-coreano Kospi assegurou ganho de 1,21% em Seul, a 2.479,82 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,92% em Taiwan, a 16.825,91 pontos.

Na quarta-feira, as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) mantenha seus juros nos níveis atuais em 1º de novembro aumentaram para quase 95%, ante cerca de 70% no começo da semana, após o Fed divulgar ata de sua reunião de setembro, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

Já na China continental, o Xangai Composto subiu 0,94% nesta quinta, a 3.107,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,72%, a 1.920,57 pontos.

Ações do setor bancário e de seguradoras foram destaque positivo, com ganhos de até mais de 4%, após notícia de que o fundo soberano chinês Central Huijin Investment ampliou suas fatias nos quatro maiores bancos do país.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana teve alta apenas marginal, mas ficou no azul pelo sexto pregão consecutivo.

O S&P/ASX 200 avançou 0,04% em Sydney, a 7.091,00 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires