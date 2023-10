Avião da FAB chega ao Brasil com primeira leva de 211 resgatados

O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado para resgate dos brasileiros em Israel chegou nesta quarta-feria, 11, a Brasília por volta das 4 horas da manhã. O voo, que partiu de Tel-Aviv às 12 horas (horário de Brasília) de terça-feira, repatriou 211 pessoas.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, outros cinco aviões serão enviados até domingo, 15, com objetivo de resgatar os que continuam em Israel, enquanto o conflito com o Hamas continua na Faixa de Gaza. A segunda e a terceira aeronaves decolaram na terça-feira, 10.

O governo israelense autorizou o envio de dois aviões do Brasil para o resgate de cidadãos do País na segunda-feira, 9. A aeronave da FAB já estava em Roma quando a autorização foi concedida, após sair do Rio Grande do Norte, no domingo, 8.

Resgate

Um grupo de 25 brasileiros em Gaza também pediu ajuda para ser repatriado. Eles devem seguir para o Egito, que faz fronteira com o enclave palestino. O Brasil negocia com o governo egípcio para que o grupo possa entrar no país, que atualmente impõe um bloqueio a Gaza.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e para a comunidade internacional, pedindo a liberação de crianças palestinas e israelenses mantidas como reféns durante o confronto. "Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU e à comunidade internacional para que, juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo", escreveu Lula na rede social X.

Segundo Lula, é urgente que a comunidade internacional se mobilize por uma intervenção humanitária e pelo cessar fogo na Faixa de Gaza. "O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e em definitivo o conflito", disse o presidente.

O pedido foi feito após várias críticas feitas ao presidente e ao Itamaraty nos últimos dias por uma posição passiva e pouco crítica do ataque a Israel. Apesar de ser a primeira nota mais incisiva do presidente sobre o tema, a postagem não menciona o Hamas como grupo terrorista.

Hamas

Ontem, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse em entrevista à GloboNews, que compete à ONU a definição do Hamas como grupo terrorista. Segundo ele, o Brasil não pretende classificar o Hamas desta forma.

A ONU, no entanto, não tem uma lista de organizações terroristas, embora existam resoluções aprovadas que imponham sanções a organizações ou indivíduos envolvidos com o terrorismo. Cabe a cada país, portanto, elaborar sua própria lista.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.