John Kennedy acerta a extensão de contrato com o Fluminense até o final de 2026

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira a extensão por mais um ano do contrato do atacante John Kennedy. Agora, o vínculo do atleta, de 21 anos, com o clube das Laranjeiras vai até o fim de 2026.

"Fico muito feliz pelo trabalho sendo reconhecido. Juntos por mais um bom tempo com o Fluzão. Estou muito feliz e gostaria de agradecer ao Paulo Angioni, ao presidente, ao staff tricolor e à torcida pela confiança e pelo carinho de sempre", disse o jogador.

John Kennedy foi revelado nas categorias de base do Fluminense e atualmente é um dos principais destaques do time do técnico Fernando Diniz.

O atacante fez sua estreia no time profissional em janeiro de 2021. Atualmente, soma 68 jogos, com 14 gols, o último na vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela semifinal da Copa Libertadores.

Com a extensão do contrato de John Kennedy, a diretoria da equipe tricolor vai conseguindo manter para a próxima temporada a base do time que vai disputar a final da Copa Libertadores, dia 4, no Maracanã, diante do Boca Juniors.

Os atacantes Germán Cano e Jhon Arias, o meia Paulo Henrique Ganso, os volantes André e Martinelli, o lateral-direito Samuel Xavier e o goleiro Fábio, além do técnico Fernando Diniz, já acertaram sua permanência no clube.