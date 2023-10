Alcione fala sobre o hit 'Não Deixe o Samba Morrer': 'Produtor não achava comercial'

A cantora Alcione é o tema do programa Som Brasil que vai ao ar nesta quarta-feira, após a novela Terra e Paixão. Apresentado pelo jornalista Pedro Bial, a atração vai prestar uma homenagem aos 50 anos da sambista de sucessos como Não Deixe o Samba Morrer, A Loba, Meu Ébano e Estranha Loucura.

Em Som Brasil Apresenta Alcione, além de cantar, Alcione contará histórias de sua carreira. Uma delas está relacionada à música Não Deixa o Samba Morrer, que ela lançou em seu primeiro LP, em 1975, que se tornou um clássico do samba e da música popular brasileira.

Alcione disse a Bial que a música foi a grande responsável pelo seu sucesso.

"A minha vida mudou, porque eu passei a trabalhar mais, passei a conhecer mais lugares para cantar, fui muito mais executada nas rádios, porque essa música abriu as portas para mim. Eu devo muito a essa música.", diz.

A cantora também contou como conheceu Não Deixa o Samba Morrer, ainda quando cantava na noite, antes da fama.

"Tem coisas que Deus coloca na nossa vida. Não Deixe o Samba Morrer foi uma menina que cantava na noite junto comigo foi quem cantou ... Eu queria que você escutasse essa música, Alcione, porque meu produtor acha que ela não é comercial. ... Mostrei para Menescal (Roberto Menescal, diretor da gravadora Philips na época), e Menescal: Vamos gravar. E foi meu cavalo de batalha, até hoje".

Alcione ainda relembrou o dia que escutou A Loba, um de seus sucessos românticos, pela primeira vez.

"A primeira vez que ouvi A Loba estava fazendo meu cabelo, era em uma fita K7. Fiel como um cão... (cita um trecho da música) - gostei! Sou de escorpião, fiel como um cão, mas não me sacaneia. Pensei vou pegar essa música e rachar o Brasil com ela", disse.

Alcione também recebe os convidados Diogo Nogueira, Leci Brandão, Luciana Mello, Luedji Luna e Mumuzinho para números musicais.

Ao lado das irmãs Ivone, Maria Helena e Solange Nazareth, que trabalham com ela, Alcione relembra histórias de infância no Maranhão, onde nasceram, e da relação com o pai, o maestro João Carlos Dias Nazareth. Nas redes sociais elas ganharam o apelido de As irmãs Kardashians.