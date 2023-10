Shoppings da região preparam programação infantil para o mês inteiro

Uma das datas mais esperadas do ano pelos pequenos, o Dia das Crianças chegou nos shoppings da região. Grand Plaza, Atrium (Santo André), Metrópole, Golde Square, Plaza Shopping (São Bernardo), ParkShopping (São Caetano) e Praça da Moça (Diadema) preparam uma série de atividades para a criançada, como oficinas de donuts, circuitos desafiadores junto a personagens queridos e apresentações musicais, em programações disponíveis durante todo o mês. (Locais e horários podem ser conferidos na arte acima)

Na cidade andreense, o Grand Plaza está trazendo de hoje até o dia 31 a Donuteria. A oficina funciona das 13 às 19h, com entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível, incentivando a criança a usar a criatividade para montar um dos doces preferidos do público. No Atrium Shopping, a diversão fica por conta da atração D.P.A. – Mistério e Magia, que fica no local até o dia 22 de outubro. O circuito inspirado no sucesso do Gloob, D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, é uma verdadeira imersão para os fãs e traz a reprodução de alguns dos ambientes da série, com entrada gratuita.

Em São Bernardo, a Turma da Mônica desembarca no Golden Square. O espaço temático Mônica Toy é um playground com diversas atividades. Este evento é gratuito e para participar é necessário baixar o app do Golden Square e fazer sua reserva (12h às 20h até o dia 22). O Golden Square terá ainda a tradicional caça aos doces, nos dias 28, 29 e 31 de outubro, sendo que o último dia do mês terá ainda peça teatral com a personagem Wandinha, às 19h30.

No São Bernardo Plaza, a programação gratuita acontece ao longo do mês de outubro com sessões das peças Os Três Porquinhos (15) e Pinóquio (22), às 16h no palco da Hora do Show, no Piso L3. Além da programação de teatro, haverá oficinas infantis gratuitas, que devem acontecer no Piso L2, em frente à loja Americanas, das 14h às 18h, nos dias 12, 13, 14, 15, 21 e 22. No Shopping Metrópole, a turma do D.P.A também faz presença com a Corridinha D.P.A, que oferece percursos de: 50, 100 e 200 metros, no dia 15, das 9h às 12h30. As inscrições para esta aventura já estão abertas e custam R$ 75 no portal oficial.

Em São Caetano, o ParkShopping recebe o circuito de minigolfe em um cenário mal-assombrado e muito divertido: o Golfland. A atração é gratuita e acontece até o domingo. Para participar, basta resgatar um ingresso no app Multi e se dirigir ao local do evento para verificar a disponibilidade.

Já o Mauá Plaza Shopping inaugurou, de forma gratuita, o espaço Exposição Cartoon Network, disponível até o final do mês (31). A diversão está garantida com áreas personalizadas em homenagem às animações clássicas do canal, como o desenho do Gumball, Meninas Super Poderosas e Ben 10.

Em Diadema, no shopping Praça da Moça, haverá a Escola de Heróis: Uma jornada de descobertas, com várias brincadeiras e desafios criativos que irão testar suas habilidades e “superpoderes” nos dias 12, 14, 15, 21, 22 e 28 de outubro, com quatro sessões por dia, 14h, 15h30, 17h e 18h30, e entrada gratuita por ordem de chegada.