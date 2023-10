Dia de brincadeira

As cidades do Grande ABC preparam uma programação especial para pais e filhos neste Dia das Crianças, comemorado hoje. Entre os destaques estão apresentações musicais e teatrais, brinquedos infláveis, dança, histórias, pintura facial, carrinho de pipoca e algodão-doce, personagens infantis, cama elástica, maquiagem artística, piscinas abertas, entre outras atrações gratuitas para toda a família. (Locais e horários podem ser conferidos na arte ao lado)

Em Santo André, os moradores terão quatro dias de diversão, com atrações em diversas regiões. Em cada um dos dias do feriado prolongado, três parques – Parque Jaçatuba (dia 12), Parque Guaraciaba (13) e Parque Celso Daniel (14) – e o Paço Municipal (15) receberão uma estrutura especial das 10h às 17h, com jogos, brincadeiras, música, personagens infantis, brinquedos infláveis e maquiagem artística. A entrada é solidária e o munícipe pode levar alimentos não perecíveis, itens de higiene, e/ou brinquedos em bom estado. No Domingo (15), das 10h às 16h, o Parque Central, na Rua José Bonifácio, Vila Assunção, recebe a 4ª Feira de Troca de Brinquedos.

Já em São Bernardo, a Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo recebe nesta quinta-feira a Festa das Crianças, evento que vai trazer uma Cidade dos Infláveis repleta de brinquedos e diversas atrações. A atração acontece das 10h às 22h com entrada social de um quilo de alimento não perecível. Além de brinquedos infláveis, atrações como pintura facial, carrinho de pipoca e algodão-doce, haverá apresentações musicais da banda Mitologia e Intuição com tributo à banda Legião Urbana, e do artista Johnny Matos com a Bruno Mars Experience, que sobe ao palco às 20h.

São Caetano anunciou que fará uma programação para o Dia de Brincar. O evento ocorrerá quinta-feira, das 10h às 17h, no Parque Cidade das Crianças, e contará com atrações e atividades o dia inteiro, com entrada gratuita. As atividades acontecem também no Ginásio Poliesportivo Professora Marlene José Bento e ao longo da Rua de Lazer. Os espaços terão música, dança, histórias e brincadeiras, preparadas para crianças de todas as idades. Quiosques temáticos também oferecerão atividades lúdicas e literárias.

Em Diadema, o Dia das Crianças acontece, das 11h às 17h, na Praça da Moça, que vai receber ampla programação voltada aos pequenos, que inclui espetáculos com diversos personagens conhecidos, apresentações circenses e brinquedos infláveis. Também como parte da programação, a Rua Graciosa, no Jardim do Parque, será interditada para carros e vai receber o programa Lazer Sobre Rodas, que promove o uso de equipamentos sobre rodas e a utilização de ciclofaixas. Haverá ainda piscinas abertas para crianças com carteira do clube e exame dermatológico em dia, no Clube Municipal Mané Garrincha.

DATA DIFERENTE

Em Mauá, o Dia de Ser Criança reuniu cerca de 1.300 pessoas no Parque da Juventude no sábado (7), participando das diversas atividades. Foram doados mais de 350 brinquedos para o Fundo Social de Solidariedade do município. Em Ribeirão Pires a agenda seria feita no domingo (8), no Complexo Ayrton Senna. De nome o Espetacular Dia das Crianças, o evento que reuniria atividades de lazer e brincadeiras gratuitas para o público infantil foi adiado devido ao mau tempo, com nova data divulgada nos próximos dias. Rio Grande da Serra não retornou o questionamento do Diário, além de não haver divulgação sobre a data nas redes sociais.