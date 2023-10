Charge - 12 de outubro de 2023

A Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), vai colocar 23 áreas públicas à venda. Projeto aprovado pela Câmara na tarde de ontem, sob regime de urgência, autoriza o Paço a se desfazer de aproximadamente 141 mil metros quadrados de próprios municipais, dos quais estão incluídos os prédios da Secretaria de Finanças e do SBCPrev – Instituto de Previdência do funcionalismo público municipal –, a antiga sede da Fundação Criança, o Ecoponto do bairro dos Casa, entre vários outros.