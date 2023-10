Servidor público denuncia assédio e homofobia em Ribeirão Pires

Ex-funcionário do DP Fauna de Ribeirão Pires (Departamento de Proteção da Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal), Tales Santana, 27, acusa o subsecretário de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Miguel Luís Filho, de assédio moral e homofobia. Ele registrou BO (Boletim de Ocorrência) e ingressou com representação junto à Corregedoria da Prefeitura. Segundo Santana, os crimes aconteciam durante o expediente.

Santana trabalhava no setor administrativo do DP Fauna e, segundo ele, teve que passar por humilhações durante o trabalho. Ele conta que em uma delas, registrada por vídeo (gravado no dia 25 de setembro), foi obrigado a tomar banho em uma caixa d’água com água fria. Conforme o ex-funcionário, ele teve de entrar no reservatório com roupas e tênis como forma de punição.

“Não foi algo concordado comigo. Sofri muita opressão, só tinha aquela roupa. Faziam chacota e utilizavam práticas abusivas com os funcionários”, relatou Santana, apontando que, além de Miguel Luís, outros servidores da pasta mantinham essa conduta. Ainda de acordo com ele, a discriminação contra sua orientação sexual era recorrente no local. “Nem falavam meu nome direito, só me chamavam de ‘viadinho’, ‘princesinha’, ‘bicha’ e muitas outras coisas. Diversas vezes pedi para parar.”

Ele comenta que relatou os casos para a Prefeitura de Ribeirão Pires e abriu um processo administrativo, mas, após o caso vir a público, foi exonerado do cargo. “Relatei para a Prefeitura. Foi dito para abrir um processo administrativo e fiz uma carta com eles. Quando o caso foi publicado, me exoneraram no dia 5 de outubro”, ressaltou.

Tales Santana ainda diz que chegou a conversar com a secretária do Meio Ambiente da cidade, Andreza Araújo, porém, não obteve acolhida. “A secretária me falou que não poderia se opor ao subsecretário do Meio Ambiente”, afirmou o rapaz. De acordo com ele, grande parte das opressões e ofensas vinha de Miguel Luís Filho.

Em nota, a Prefeitura confirmou que a denúncia foi formalizada pela Corregedoria da cidade. “A Prefeitura de Ribeirão Pires esclarece que no início desta semana, denúncia de assédio foi formalizada junto à Corregedoria do município. O profissional que relatou o caso foi acolhido e recebeu as orientações sobre procedimentos administrativos que serão adotados. Processo disciplinar foi instaurado para apurar os fatos relatados”, informou.

“A Prefeitura de Ribeirão Pires não compactua com atos de discriminação, de desrespeito ou que infrinjam condutas éticas e morais dentro e fora das dependências da Administração Pública Municipal. Tais atitudes são passíveis de sanções dentro do que prevê a legislação e normas de conduta profissional vigentes”, completou a Prefeitura.

Tales Santana contestou o teor da nota pública e garantiu que que não se sentiu acolhido pela Prefeitura ou pela Secretaria de Meio Ambiente do município. De acordo com o rapaz, em todo o momento o Paço se calou sobre o ocorrido. “Eu me senti péssimo por parte da Prefeitura. Nenhum momento vieram falar comigo. Se calaram.”