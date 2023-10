Legislativo de Diadema aprova contas de Lauro de 2020, rejeitadas pelo TCE

A Câmara de Diadema voltou a derrubar o parecer negativo dado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) a uma contabilidade da gestão do ex-prefeito Lauro Michels (PV). Na sessão da manhã de ontem (antecipada por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida), 20 dos 21 vereadores – inclusive quase a totalidade da bancada governista – votou para validar as contas de Lauro referente ao ano de 2020.

O único vereador contrário foi Neno (PT). A votação foi semelhante à da análise das contas de 2019, também com parecer desfavorável da Corte, mas revertida pelo Legislativo.

Relatora das contas no TCE, a conselheira Cristiana de Castro Moraes apontou série de inconsistências financeiras no último ano de gestão de Lauro Michels – eleito e reeleito como rival do PT. Entre as falhas citadas estão a insuficiente aplicação de recursos na Educação, excesso de despesa com a folha de pagamento, problemas na quitação de encargos sociais, quebra injustificada de ordem cronológica de pagamento, entre outros tópicos.

A mudança de rumos já foi vista no relatório da comissão de Finanças da Câmara, que encaminhou a votação para validar a prestação de contas da gestão Lauro. “Em sua manifestação à Câmara Municipal de Diadema, o ex-prefeito Lauro Michels Sobrinho procura demonstrar que o período que compreende os exercícios de 2012 a 2020 fora marcado pela queda real, quando não até mesmo nominal, da receita da Prefeitura Municipal, sendo as falhas apontadas no parecer do egrégio Tribunal de Contas decorrência direta da crise econômica vivida por todo o país durante o Período, agrava no exercício em questão pela pandemia do Covid-19”, apontou a comissão.

“Como se vê, nobres colegas vereadores integrantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, não merece prevalecer o voto da conselheira-relatora, desfavorável à aprovação das contas anuais, atinentes ao exercício de 2020, da Prefeitura do Município de Diadema, bem como o parecer emitido pelo Tribunal Pleno da Colenda Corte de Contas”, prosseguiu o relatório, assinado pela vereadora Lilian Cabrera (PT) e subescrito pelos vereadores Jerry Bolsas (PSB) e Reinaldo Meira (SD).

Lauro Michels não deve vir candidato na eleição do ano que vem. Seu grupo político se dissipou após o fim de seu mandato – sua aposta de sucessão, Pretinho do Água, nem sequer foi ao segundo turno.