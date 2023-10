Eita! Mariana Rios se pronuncia sobre acusações de estar namorando ex de melhor amiga

Torta de climão! Desde que assumiu o namoro com João Luis Diniz, neto e herdeiro do bilionário Abílio Diniz, Mariana Rios não teve paz em suas redes! Isso porque os internautas descobriram que o milionário é ex namorado de outra amiga da atriz, a modelo Isabella Settanni. Eita!

A apresentadora assumiu João em seu Instagram no último domingo, dia 8, já na manhã desta quarta-feira, dia 11, fez uma publicação repleta de fotos de uma viagem pela Europa que fez com o novo amor. Mas os comentários em suas redes só são sobre uma coisa: João Diniz ser ex de uma amiga de Mariana:

ESPIRITUALIZADA ELA! Foi assim que pegou o ex da Isabella Settanni, ironizou uma seguidora

Ouvi na rede vizinha que é ex da amiga. Mulher, que coisa feia, comentou outro

Cansada, Mariana desabafou em nova publicação no Instagram, horas depois de ter publicado as fotos da viagem:

Todos nós temos opções na vida de: Enaltecer ou diminuir. Manifestar amor ou o ódio. Admirar ou invejar. Esclarecer ou confundir. Ser verdadeiro ou falso. Criar uma mentira e propagá-la para que seja transformada em verdade pode prejudicar a vida de várias pessoas e levar milhares de outras a terem um pensamento ilusório. Continuo no meu propósito de tentar ao máximo espalhar gotas de amor por aí. E que bom sentir que sempre sou respingada por elas.

Além da forte legenda, a publicação veio acompanhada de outra mensagem, essa se referindo explicitamente às acusações. Mariana deixou claro que a relação que tem com a modelo não é e nunca foi algo íntimo a ponto de ser considerada melhor amiga:

Que fique claro uma coisa: Melhor amigo é quem a gente no mínimo tem o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém na rede social não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade. Pior do que aquele que conta uma mentira, são os que propagam a mesma transformando-a em verdade. Aprendi na vida que quando não temos algo de bom pra falar sobre alguém, melhor nos mantermos calados.

E ainda finalizou o desabafo falando diretamente a quem comenta sobre a vida dos outros:

Desejar o bem ao outro, é a melhor forma de atrair o mesmo pra sua vida. Pessoas especiais falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre a vida de outras pessoas. Escolha quem você deseja ser.

Para evitar mais pessoas dizendo coisas direcionados a ela, a atriz fez a publicação com os comentários desativados. Que climão pro feriado, hein!