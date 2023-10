Santos anuncia a renovação de patrocínio na camisa até dezembro de 2024

O Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação da parceria com a Tekbond Saint-Gobain até dezembro de 2024. Com o acordo definido, a marca da empresa vai continuar estampada no uniforme tanto da equipe masculina como do time feminino.

A iniciativa foi comemorada pelo presidente do clube Andrés Rueda, que festejou o acerto entre as partes. "É uma marca vencedora que segue conosco desde 2020 e é um grande orgulho saber que estaremos juntos até dezembro de 2024. A manutenção dessa parceria, demonstra que a empresa também confia no nosso trabalho", disse o dirigente em nota no site oficial do clube.

Além do uniforme, a marca continuará a figurar nas redes sociais do clube, em ações de hospitalidade no camarote da Vila Belmiro, nos uniformes de treinos e viagens e em placas publicitárias no CT Rei Pelé.

Já em relação ao time, o técnico Marcelo Fernandes quer aproveitar este período de intervalo no Campeonato Brasileiro por causa da Data Fifa para manter o time embalado. Ele divulgou nesta quarta, a preparação da equipe para o duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para a próxima quinta-feira (19), na Vila Belmiro.

Na quinta e na sexta, a equipe treina na parte da tarde. No sábado, o elenco trabalha pela manhã e folga no domingo. A reapresentação acontece na segunda às 16 horas. Após obter três vitórias seguidas, o time da Vila Belmiro conseguiu sair da zona de rebaixamento e ocupa o 14º lugar com 30 pontos.

Para o técnico Marcelo Fernandes, a parada é oportuna, mas o momento agora é de manter os pés no chão seguir nesta sequência de vitórias. "Há três rodadas estávamos com 21 pontos e ninguém mais acreditando no Santos. Esse é o nosso campeonato e o nosso objetivo é sair dali de baixo", afirmou o treinador.