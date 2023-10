São Paulo se reapresenta após três dias de folga e inicia preparação para duelo com o Goiás

Após três dias de folga, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, iniciando a preparação para a partida contra o Goiás, que será dia 18), às 21h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O destaque foi a presença do atacante Erison, que, recuperado de estiramento na coxa esquerda, participou de todo o trabalho ao lado dos companheiros.

O técnico Dorival Junior teve algumas ausências no treino. O zagueiro Nahuel Ferraresi e o meia James Rodríguez estão com suas seleções para a disputa das duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

A Venezuela de Ferraresi é o adversário do Brasil, nesta sexta-feira, em Cuiabá, e do Chile, na terça-feira, em Maturín), enquanto a Colômbia de James enfrenta Uruguai, nesta sexta, em Barranquilla, e o Equador ma terça em Quito.

Outros desfalques foram os laterais Moreira e Patryck, que vão defender a seleção brasileira no Pan-Americano em Santiago, no Chile, a partir do dia 20.

Dorival aproveitou para comandar várias atividades técnicas. Enquanto um grupo fez um exercício de posse de bola, outro fez de enfrentamento. Um coletivo entre dois times, em espaço reduzido, também foi realizado. O elenco são-paulino volta a treinar nesta quinta-feira.