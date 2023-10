Biden: Disse a Netanyahu que enviaremos munição e jatos para Israel; Irã deve tomar cuidado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o país irá enviar munições e jatos para Israel para auxiliar na atual guerra que o aliado vem enfrentando. O americano disse ainda que comunicou ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a ajuda durante uma recente conversa. Em um discurso após reunião com líderes da comunidade judaica dos Estados Unidos, Biden voltou a afirmar que o apoio de Washington a Israel é "inabalável".

O democrata disse ainda que deixou claro ao Irã que "deve tomar cuidado" diante da atual situação, sem mencionar maiores detalhes. O líder garantiu que seu governo está cuidando de todos os aspectos envolvendo os reféns em poder do Hamas.

O americano afirmou que as atrocidades cometidas pelo Hamas desde o último sábado em alguns momentos foram piores que as do Isis (grupo Estado Islâmico). Segundo ele, houve uma "campanha de pura crueldade contra o povo judeu".

No entanto, Biden afirmou que disse "com honestidade" a Netanyahu que, "mesmo com toda a dor", Israel precisa agir sob regras de guerra. A afirmação confirma informações divulgadas recentemente de que o presidente teria pedido ao líder israelense para agir de maneira a minimizar o número de baixas civis nas próximas incursões militares, especialmente na Faixa de Gaza.