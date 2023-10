Polêmica! The Crown é alvo de críticas por cenas com fantasma de Diana

Incomôdos e polêmicas! A sexta e última temporada da série sobre a realeza britânica, The Crown, está sendo muito criticada após o jornal Daily Mail revelar que a produção conta com duas cenas com a presença de um fantasma da Princesa Diana, que morreu em 1997.

Interpretada pela atriz Elizabeth Debicki, a publicação diz que as duas aparições da personagem de Diana constam no episódio que retratam os preparativos para o seu funeral. Em uma das cenas, o fantasma interagiria com o personagem de Príncipe Charles, seu ex-marido e agora Rei Charles III. Na segunda, a aparição levaria a Rainha Elizabeth II às lágrimas.

Sempre muito querida pelo povo, Princesa Diana faleceu em um acidente de carro em Paris acompanhada de seu namorado da época, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed.

Ao noticiar sobre as polêmicas cenas, o jornal britânico conversou com pessoas próximas a família real e as fontes classificaram a escolha de sequências como de profundo mau gosto e absolutamente deploráveis. A produção da série ainda não se pronunciou sobre a polêmica.

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, nesta temporada final, Charles será interpretado pelo ator Dominic West e Elizabeth II será vivida pela atriz Imelda Staunton. A plataforma de streaming Netflix também revelou na última segunda-feira, dia 9 o teaser oficial da sexta e última temporada de The Crown.