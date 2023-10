Junior Lima comemora aniversário da esposa, Mônica Benini: Minha companheira de vida

Dia especial para Junior Lima! Nesta quarta-feira, dia 11, Monica Benini, esposa e mãe dos filhos do cantor, está completando mais um ano de vida e, através das redes sociais, ganhou uma homenagem super especial do amado.

No feed do seu Instagram, o cantor abriu o coração com uma linda declaração.

Hoje é o dia da minha parceira nas alegrias e nas tristezas. Minha companheira de vida, mãe das coisinhas mais lindas que já criamos juntos. Te amo muito, escreveu ele marcando Mônica.

Através dos comentários, a esposa do cantor retribuiu o carinho:

Amor da minha vidaaaaa! (Amei a foto).

E as comemorações não pararam por aí, já que através dos stories, mais um ano de vida do seu ex-cunhado, o também cantor Lucas Lima.

Feliz aniversário, manooow!, escreveu ele, postando uma foto do aniversariante.