Jada Pinkett Smith revela que Chris Rock a convidou para sair enquanto ainda era casada com Will Smith

A relação entre Will Smith e Chris Rock foi abalada - e mundialmente noticiada - durante o Oscar de 2022, quando Smith atingiu Chris com um tapa no rosto por não ter aprovado uma piada feita sobre Jada Pinkett-Smith, até então, sua esposa.

Em entrevista à People, Jada comentou sobre a situação atual da relação entre Chris e a família Smith. De acordo com ela, nenhum deles se falam desde o ocorrido em 2022. Entretanto, a atriz espera que todos os envolvidos possam se resolver.

- Se eu tenho algum desejo de falar com Chris? O meu desejo é, só espero que todos os mal-entendidos em torno disto possam ser esclarecidos e que possa haver paz. Acho que pode haver algum mal-entendido entre Chris e eu em relação ao Oscar de 2016. Acho que ele pode ter se ofendido, e não foi minha intenção ofender.

O ocorrido citado pela atriz de 2016 se diz respeito a quando Will Smith não foi indicado ao Oscar por sua atuação em Concussion e as indicações não reconheceram nenhum ator negro. Jada apoiou abertamente o movimento #OscarsSoWhite, pedindo um boicote à premiação. Chris, que era o apresentador naquele ano, fez piadas sobre Jada em seu monólogo. E, em seu especial de comédia da Netflix lançado no início deste ano, o ator afirmou que Jada disse a ele que ele deveria desistir do trabalho de apresentador.

Jada acrescenta que, embora na época os dois tenham se desculpado e se resolvido, parece que o ator guardou alguma mágoa sobre o assunto.

Além disso, em seu livro, a atriz revela que, certa vez, Chris a convidou para sair.

- Acho que todo verão apareciam boatos de que eu e Will estávamos nos divorciando. E neste verão em particular, Chris pensou que iríamos nos divorciar. Então ele me ligou e basicamente disse. Eu adoraria sair com você. E eu pensei. O que você quer dizer? Ele disse. Bem, você e Will não estão se divorciando? E eu estava dizendo. Não. Chris, isso são apenas rumores. Ele ficou chocado, se desculpou profundamente e foi isso, disse a atriz.