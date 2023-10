Turismo libera R$ 4,8 milhões para Ribeirão Pires e São Bernardo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo informou que vai liberar R$ 4,8 milhões para o turismo do Grande ABC. O recurso será encaminhado para Ribeirão Pires (R$ 4,28 milhões) e para São Bernardo (R$ 571 mil).



A transferência englobou vários municípios da Região Metropolitana de São Paulo, com total de R$ 16,7 milhões, para celebrar novos convênios de obras de qualificação turística. O recurso beneficia 11 municípios: as estâncias turísticas de Embu das Artes, Ribeirão Pires e Salesópolis e os Municípios de Interesse Turístico (MITs) de Guararema, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santa Isabel e São Bernardo.

Os recursos são encaminhados aos municípios pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, o Dadetur, ligado à Setur-SP. “A proximidade da capital garante um alto fluxo de visitantes para a região o ano todo e favorece as viagens de curta duração. Soma-se a este fator, uma diversidade de atrativos, que vai do religioso à ecoturismo”, afirma o secretário da Setur-SP, Roberto de Lucena. “Os recursos vão apoiar ainda mais a vocação natural dos municípios”, diz.

Os recursos fazem parte dos R$ 400 milhões liberados pelo Governo de São Paulo para novos convênios estaduais com as prefeituras dos 140 municípios de interesse turístico e 70 estâncias turísticas paulistas. Os recursos são direcionados a obras de qualificação e investimentos em infraestrutura de estâncias como Salesópolis, a apenas 105 km de São Paulo, o berço do Rio Tietê, ou de municípios turísticos como Pirapora do Bom Jesus, que ganhou fama pelo Santuário.

Os investimentos no turismo estão ampliando a participação do setor na economia do estado. De acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), a movimentação financeira do turismo paulista deve atingir R$ 276,5 bilhões, responsável por 9,2% do PIB de São Paulo. De janeiro a setembro, o Dadetur realizou 460 repasses de recursos para convênios de obras em andamento que totalizaram R$ 212,6 milhões.

Os repasses atenderam a 188 municípios, sendo 121 MITs e 67 estâncias turísticas. Este é o maior volume de repasses do Dadetur realizados nos primeiros nove meses do ano, se comparado às gestões anteriores. Foram realizadas também a inauguração de 75 obras, o que totaliza R$ 46 milhões. O Governo de São Paulo também lançou o CrediturSP, o maior e mais completo serviço de acesso ao crédito turístico no Brasil. A iniciativa oferece R$ 4 bilhões em recursos para desenvolvimento do turismo em todo o estado, além de serviços de consultoria e orientação, para agentes públicos e privados.