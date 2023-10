Pura elegância! Meghan Markle exala glamour em conferência sobre saúde mental em Nova York

Meghan Markle, esposa do Príncipe Harry, exalou glamour na noite da última terça-feira, dia 10, em uma conferência sobre saúde mental em Nova York. A Duquesa de Sussex usava um blazer Altuzarra branco de 987 dólares com um decote ombro a ombro e uma calça branca. O Príncipe usava um terno azul marinho também muito elegante. Digno de um casal chique, né?

Desde que se casou com Harry, Meghan preferiu usar roupas com poucos decotes em suas aparições públicas. Mas sempre gostou muito do estilo ombro a ombro, mesmo sendo muito criticada sempre que usava. Como em seu primeiro Trooping the Colour - evento que acontecia sempre no segundo sábado de junho em comemoração ao aniversário da Rainha Elizabeth - em que a atriz apareceu com um lindo vestido rosa com um caimento no ombro bem sutil. E todo mundo foi à loucura!

Agora que ela e o Príncipe não são mais membros da realeza e voltaram a morar nos Estados Unidos, a atriz está voltando mais ao seu estilo característico e apostando em looks com decotes mais baixos! Antes disso, Meghan optava por usar vestidos tubinhos mais casuais, bem fechados e sem decotes na parte do busto.

Com ou sem decote baixo, sabemos que Meghan sempre entrega muita elegância e charme com seus looks. Uma diva mesmo!