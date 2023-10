Kate Middleton e Príncipe William revelam seus emojis favoritos durante programa de rádio

Gente como a gente: Kate Middleton e Príncipe William têm emojis favoritos, assim como todos nós!

Durante uma entrevista com os apresentadores do programa da Radio 1 com Jordan North e Vick Hope, para o programa Going Home, o casal real respondeu algumas perguntas enviadas pelos ouvintes. Quando questionados se teriam emojis favoritos e, se sim, quais seriam eles, o Príncipe foi o primeiro a responder e brincou dizendo que teria que pensar em uma opção familiar.

- Isso é uma coisa limpa ou é de família? (...) Disseram-me para não dizer berinjela, então tenho que escolher outra coisa. Teria sido a berinjela, mas estou dizendo agora, porque tenho que ser adulto, é aquele onde os olhos sobem e descem e a boca está para fora. Aquele meio maluco.

Kate então compartilhou qual emoji ela escolheu e deu aos ouvintes uma pequena ideia de quando ela o usa.

- O meu provavelmente será o coração com o emoji de choro. E a risada histérica quando as coisas dão errado.

Ambos os apresentadores se divertiram com a sugestão inicial de William do emoji de berinjela e brincaram dizendo que ele é mente suja.

- Ele disse o emoji de berinjela, isso é brilhante!, Norte disse. Hope acrescentou:

- Ele sabe. Ele tem uma mente suja.

O casal participou do bate-papo na terça-feira, dia 10, durante um fórum em Birmingham, na Inglaterra, para marcar o Dia Mundial da Saúde Mental. O Príncipe e a Princesa de Gales uniram-se à instituição de caridade The Mix e à BBC Radio 1 para reunir jovens para falar sobre bem-estar mental.

Durante o fórum, o príncipe revelou também suas dicas para o bem-estar mental.

- Rir. Humor para mim é muito importante, adoro rir, disse William.

- Às vezes você precisa olhar para as coisas mais leves da vida para se sentir bem.

Durante sua breve conversa com os apresentadores da Radio 1, o casal também brincou sobre o que comeriam no jantar quando voltassem para Windsor naquela noite.

- Não consigo temperar muito, começo a suar. Não é atraente, confessou William.

- Considerando que eu gosto do tempero, tenho que cozinhar o curry e depois adicionar o tempero, tempero extra no final, acrescentou Kate.

O Príncipe então brincou:

- Mas tem que trazê-lo com cuidado, caso contrário eu fico muito suado. Não é uma visão agradável!