Inflação está desacelerando, mas segue muito acima da meta, avalia Fed em ata

Os dados recentes da economia norte-americana sugerem que a inflação está desacelerando nos Estados Unidos, mas que continua bem acima da meta e é preciso concentrar esforços para contê-la, afirmou a maioria dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), segundo ata divulgada nesta quarta-feira, 11.

De acordo com o documento, a maioria dos dirigentes pondera que ainda é preciso ver mais indicativos para confirmar que as pressões estão desacelerando na inflação, porque ainda há riscos de nova alta.

Os salários nominais no país ainda subiam a níveis superiores aos adequados para reduzir a inflação à meta de 2%, dizem, e as expectativas seguem ancoradas no longo prazo.

A ata afirma que os mais recentes relatórios de geração de empregos, os chamados payrolls, indicam um mercado de trabalho ainda forte e apertado, mas em desaceleração nos últimos meses, com oferta e demanda se equilibrando.