Motorista que atropelou Kayky Brito compra carro novo e agradece apoio: 'Gratidão'

Diones Coelho, o motorista que atropelou o ator Kayky Brito, comprou um novo carro. Nas redes sociais, Diones contou a novidade nesta quarta-feira, 11, em um vídeo. "Hoje, estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos", escreveu.

Na legenda, o motorista também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido. "Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações", disse.

Desde o atropelamento do ator Kayky Brito, Diones tem compartilhado a sua angústia sobre o ocorrido. O motorista recebeu apoio da família do ator e também ganhou uma vaquinha, para ajudar na compra do nosso carro, que é a sua ferramenta de trabalho.

Na primeira mensagem compartilhada depois de sua alta, Kayky também demonstrou o seu agradecimento ao motorista. "Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandaram mensagem, obrigado ao motorista que salvou minha vida, obrigada a minha família, beijo no coração", disse.