Mega da Virada: dicas para aumentar chances de ganhar na loteria

Um dos mais populares concursos lotéricos do Brasil, a Mega-Sena passou a ter três sorteios semanais. Agora, eles ocorrem às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. A novidade, que passou a valer em agosto, dá aos jogadores mais uma oportunidade por semana de ganhar o prêmio que, via de regra, está sempre acumulado. Claro, com exceção da Mega da Virada, que não acumula.

Contudo, além de uma chance extra na semana, é bom contar com alguma sapiência para aumentar a probabilidade de ganhar. De acordo com Ricardo Hahne, Gerente de Inteligência Comercial da Sorte Online, a única maneira de assegurar o prêmio é jogando todas as combinações possíveis, ou seja, fazendo 50.063.860 apostas. “Sabemos que é inviável bancar os custos de um jogo realmente seguro. No entanto, olhando matematicamente, há algumas formas de apostar que aumentam as chances de ganhar o concurso. Além disso, é sempre importante analisar quais são os índices dos jogos do passado para usar essa estatística no futuro”, diz.

O especialista dá três dicas para aumentar suas chances de ganhar na Mega-Sena, que, logicamente, se aplicam também ao sorteio da Mega da Virada 2023. Confira!

1. Deixe de lado as apostas individuais e invista no bolão

A primeira dica é investir em jogos que sejam feitos em conjunto, ou seja, acreditar no famoso bolão. Isso porque uma maior quantidade de números em uma única aposta aumenta as chances de ganhar o concurso. Você pode fazer isso com colegas do trabalho, com familiares, com desconhecidos na própria lotérica ou até mesmo em plataformas de intermediação, como a Sorte Online. Na Mega da Virada, é possível escolher uma combinação de até 20 números. Quanto mais dezenas você escolher, mais chances terá de ganhar.

2. Tenha equilíbrio na escolha dos números

Ao fazer a combinação da aposta, aconselha-se evitar a escolha de muitos números consecutivos ou que estejam na mesma coluna vertical. Também é importante equilibrar a quantidade de números pares e ímpares, bem como dividir a cartela em quatro quadrantes distintos, optando por dezenas que estejam em todas as partes da tabela.

3. Estratégias de jogo

Uma técnica fundamental é o desdobramento, que consiste em apostas em mais números do que o mínimo para levar o prêmio principal. No caso da Mega-Sena, é preciso acertar seis dezenas. No desdobramento, o apostador escolhe sete ou mais, multiplicando a oportunidade de ter ganhos com apenas um bilhete, por aumentar a série de combinações possíveis dentro daquele universo de escolhas. Outra é o do fechamento, que consiste em escolher sete ou mais dezenas para fazer jogos individuais – apostando em seis dezenas por volante, mas sem repetir as combinações desses números.

Extra: não se esqueça de jogar com responsabilidade

Como dito anteriormente, a única chance de realmente ganhar o jogo é fazendo todas as combinações possíveis. Apesar do sorteio envolver matemática, o resultado depende principalmente da sorte do apostador. Por isso, nunca pague um valor que lhe fará falta. Antes de tudo, é preciso responsabilidade.

Onde apostar na Mega da Virada



A Sorte Online saiu na frente ao abrir as apostas para a Mega da Virada 2023 e desde já seus clientes podem fazer virtualmente, de forma rápida e segura, os jogos para o maior e mais aguardado sorteio do ano, que vai colocar em jogo prêmio estimado em R$ 400 milhões. Pela plataforma, é possível realizar palpites individuais e também adquirir cotas de bolões, que aumentam as chances de ganhar de forma econômica.