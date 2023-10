Em quarta conversa desde ataques, Netanyahu agradece apoio de discurso de Biden

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu nesta quarta-feira (11) ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelas "poderosas palavras" de apoio que o líder americano proferiu após a última conversa entre ambos na terça-feira, 10, e pelo "apoio sem reservas" do americano ao Estado de Israel, segundo comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense. Esta foi a quarta chamada entre as duas autoridades desde o começo dos ataques no território de Israel no último sábado (7).

Nesta terça, Biden, afirmou, em pronunciamento, que o apoio do país a Israel é claro, e que não há justificativa para o terrorismo. No entanto, segundo a NBC, o presidente dos EUA também instou o primeiro-ministro a minimizar as baixas civis na Faixa de Gaza, enquanto Israel se prepara para destruir o Hamas em represália ao ataque mais mortal que o país sofreu nos últimos 50 anos.