Will e Jada Smith estão separados há sete anos

Jada e Will Smith estão separados há sete anos. A revelação foi feita pela atriz em seu livro de memórias, Worthy, que será lançado no dia 17 de outubro. Em entrevista ao programa The Today Show, da emissora norte-americana NBC, a jornalista a Hoda Kotb destaca esse momento do livro e a artista confirma a separação. "O que mais me surpreendeu foi quando você contou que em 2016 você e Will iriam viver completamente separados", disse Hoda.

"Sim", respondeu Jada. Ainda que os dois sigam fazendo aparições públicas lado a lado, Jada explicou que ambos não vivem mais juntos, mas ela optou por não assinar o divórcio. Sobre o motivo da separação, a atriz afirmou: "são muitas coisas e acho que quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que estávamos ambos presos em nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser".

Jada reiterou que manteve a separação em segredo porque "ainda não estávamos prontos" para contar. "Ainda estamos tentando descobrir entre nós dois como manter uma parceria".

"Eu prometi que nunca haveria uma razão para nos divorciarmos. Vamos resolver qualquer coisa. Eu simplesmente não fui capaz de quebrar essa promessa", acrescentou. A atriz também falou sobre o assunto em entrevista a revista People: "temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Acabamos de sentir um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir como isso será para nós".

Jada e Will se casaram em 1997 e já estavam separados quando aconteceu a polêmica no Oscar de 2022, envolvendo Chris Rock. O ex-casal são pais de Jaden, de 25 anos, Willow, de 22, e Trey, de 30. Will Smith ainda não se pronunciou sobre o caso.