Após divórcio, Sandy celebra aniversário de Lucas Lima: Que sorte a minha te ter nessa vida

Provando que estão muito bem, obrigada, Sandy e Lucas Lima seguem demonstrando muito carinho nas redes sociais, mesmo depois de anunciarem o divórcio.

Dessa vez, a cantora tirou um tempinho para celebrar o aniversário de 41 anos de idade do ex-marido. No Instagram, Sandy compartilhou uma foto de Lucas com uma xícara de café na mão e todo sorridente. Na legenda, ela não poupou palavras para se derreter por ele:

Esse guri aí faz 41 [anos de idade] hoje. E ele merece todo amor do mundo?Lucas, que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne para você em dobro! Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café! Que sorte a minha te ter nessa vida? Te amo sempre.

Vale lembrar que o ex-casal anunciou a separação no dia 25 de setembro de 2023. Eles ficaram juntos por 24 anos e juntos são papais do pequeno Theo.