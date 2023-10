Jada Pinkett Smith revela que está morando separada de Will Smith há sete anos, mas não considera divórcio

Jada Pinkett-Smith e Will Smith são um dos casais famosos que estão juntos há muitos anos e inspiram as pessoas com seu carinho e amor. Porém, parece que o segredo para o casamento estar funcionando há tanto tempo é simplesmente viver separados.

Em entrevista à People, a atriz revelou que já não divide a mesma casa que o marido há pelo menos sete anos. Jada confessou que fez uma promessa de não terminar a união e ainda não sente que é o momento certo para dar entrada no processo de separação:

- Eu fiz uma promessa que nunca existiria um motivo para nós nos divorciarmos. Nós iremos trabalhar com qualquer coisa e eu ainda não fui capaz de quebrar essa promessa.

Ainda sem saber ao certo o que eles farão no futuro, a apresentadora disse que eles ainda estão aprendendo e entendendo como as coisas funcionam um para o outro.

- Nós temos feito um trabalho realmente duro juntos. Nós simplesmente temos um amor muito profundo um pelo outro e vamos descobrir como isso funciona para nós.

Ao Today Show, Jada divulgou o motivo para o casamento ter sofrido fortes abalos:

- Quando chegamos a 2016, estávamos cansados de tentar. Acho que nós dois ainda estávamos presos à fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser.

A esposa de Will Smith também falou sobre os dois filhos que teve com o ator. Se derretendo por Jaden e Willow, a atriz confessou que os dois tiveram um papel muito importante para curá-la da depressão.

- Meus filhos são pequenos gurus. Eles me ensinaram um profundo senso de autoaceitação. Eles amam cada parte de mim. O nível de amor, amor incondicional que eles têm por mim e pelo pai deles. E uma coisa é querer ser a pessoa que dá esse amor incondicional. E depois há ser o destinatário disso.

Ainda na conversa com a People, Jada abordou a polêmica que aconteceu no Oscar 2022. O tapa dado por Will em Chris Rock durante um dos momentos de descontração, quando o humorista fez uma piada com a alopecia de Pinkett.

Apesar de não terem falado muitas vezes publicamente sobre o assunto, a atriz deu detalhes de como isso reverberou no relacionamento e em sua família:

- [Quando o tapa aconteceu] eu pensei: Isso é uma peça teatral. Como muitas pessoas que estavam assistindo ao incidente. Eu pensei: Não tem como Will bater nele. Só quando Will começou a voltar para sua cadeira é que percebi que não era uma peça.

Jada disse que ficou preocupada com o marido e chegou a perguntar para ele se ele estava bem. Porém, depois do incidente, ela deixou bem claro que estaria ao lado dele, mas deixaria ele entender a situação sozinho:

- Estarei ao lado dele, mas também permitirei que ele entenda isso sozinho.