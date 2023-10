Malai Manso promove a 2ª Oktober Family Fest

O Malai Manso Resort preparou uma programação imperdível para a segunda edição da tradicional Oktober Family Fest. Trata-se de um evento repleto atividades temáticas e experiências inesquecíveis planejadas para o mês de outubro.

Oktober Family Fest

A programação reúne atividades para todas as faixas etárias (partir de 4 anos), garantindo diversão e lazer para toda a família.

Inspirada na tradicional festa alemã, a Oktober Family Fest conta com shows musicais na Vila Malai, jogos germânicos, barracas com comidas da gastronomia alemã e também o típico “Modão Sertanejo com Costela” de Mato Grosso. O chopp geladinho também tem presença garantida.

Todas as atividades principais, acontecem às quartas-feiras e aos sábados até o 28 de outubro. Além delas, as opções diárias de lazer do resort são inúmeras. Tirolesa, paredão de escalada, arvorismo, arco & flecha, trilha de aventura, atividades monitoradas nas piscinas, futebol e beach tennis, entre outras, estão disponíveis para os hóspedes.

Opcionalmente, os visitantes podem escolher outras atividades que podem ser contratadas no local, como o stand up paddle, passeio de lancha ou chalana no Lago do Manso e visitas a diversos atrativos turísticos da Chapada dos Guimarães.

