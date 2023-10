Postal novo... ...o Paço de São Bernardo. Com seus mosaicos portugueses. E a juventude dos anos 60 e 70...

Rudge Ramos, o antigo bairro dos Meninos, chegou a pleitear a sua emancipação político-administrativa. O novo município abrangeria, além do próprio Rudge, os industrializados bairros Taboão e Paulicéia e uma das estratégias para evitar a vitória do movimento (que não prosperou) seria descentralizar o marco zero da cidade.

Até então, uma das ideias era a de construir o Paço no bairro Nova Petrópolis, nos antigos campos de futebol do Universo e do Estrela.

Certo ou não, Lauro Gomes projetou o Paço para o vale do Ribeirão dos Meninos, cabendo ao seu vice-prefeito e sucessor, Hygino de Lima, erguer o edifício de 19 andares, mais o prédio da Câmara Municipal, para o centro da Praça Samuel Sabatini.

Hygino não teve tempo de inaugurar o Paço, que Pinotti, adversário político, inaugurou, sem qualquer solenidade – de fato, apenas ocupando-o.

Anos depois, o prefeito Aron Galante deu ao Paço o nome de Tancredo Neves.

Política de lado, os arredores do novo espaço da cidade atraíram a juventude desde o início, como mostram estas fotos do acervo de Dorival Lalli. Pena que os mosaicos portugueses foram eliminados com a construção do nada poético piscinão...

PRIMÓRDIOS DO PAÇO. Dorival Lalli, Virginia Coppini e colegas tiram fotos na praça do Paço de São Bernardo. Tempo da calça boca-de-sino. No cenário, os mosaicos portugueses, os pavilhões da ETI Lauro Gomes e o Fusca novinho em folha: vivia-se a virada dos anos 60 para 70 e hoje Dorival e Virgínia curtem uma linda história de amor

NAS ONDAS DO RÁDIO

O batuque da Mooca

Texto: Milton Parron

No “Memória” desta semana a focalizada será a paulistana do bairro da Mooca, Miriam Ângela Lavecchia.

Cantora e compositora, era conhecida como Miriam Batucada por ter desenvolvido nos tempos de adolescência uma incrível habilidade de fazer marcação do ritmo batucando com as mãos e assim costumava se acompanhar enquanto cantava chorinhos e sambas sincopados.

Nas festas das paróquias e clubes da região onde morava era sempre convidada a se apresentar. Um dia, em 1966, ela esteve num programa da TV Record comandado pelo casal Blota Júnior/Sonia Ribeiro e agradou de tal maneira que acabou apadrinhada por ambos e assim sua carreira deslanchou rapidamente.

Em 1994, vitimada por um infarto fulminante, morreu aos 46 anos de idade em seu próprio apartamento no bairro de Pinheiros.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Aplicativo Bandplay. Miriam Batucada. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h; amanhã, domingo, às 7h da manhã.

Arquivo de Memórias Musicais

Especial com Agnaldo Timóteo, que nesta segunda-feira (16) completaria 87 anos. Em destaque, uma vinheta do programa do Zé Clovis, gravado por Timóteo após um show em Santo André.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A música, usos e costumes da Itália de todos nós.

Produção e apresentação, Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 14 DE OUTUBRO DE...

1973 – São Bernardo conquista os Jogos Abertos do Interior, realizados no Município

HOJE

Dia Nacional do Meteorologista. Lembra a lei nº 6835, de 14-10-1980, que regulamentou a profissional.

Anteriormente a data era comemorada em 3 de março

Dia Nacional da Pecuária

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Elevado a município em 1953, quando se separa de Poá.

Em Goiás, Amorinópolis, Piranhas e São Domingos (GO)

No Tocantins, Ananás, Axixá do Tocantins e Sítio Novo de Tocantins (TO);

E mais: Guaíba (RS) e Montadas (PB).

Santa Fortunata

14 de outubro

Considerada a única Virgem da América cuja veneração se realiza com seu corpo presente na Catedral de Moquegua, no Peru, onde repousam seus restos mortais.

Divulgação: Peru Travel