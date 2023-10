Obituário - 12 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Júlio Augusto Falcão, 101. Natural de Portugal. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, Santo André. Dia 7 de outubro. Memorial Planalto.

José de Souza Carvalho, 96. Natural de Portugal. Residia em Utinga, Santo André. Açougueiro aposentado. Dia 7 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anna Marise da Silva, 89. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Anta Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 7 de outubro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Leonor Ruiz Hernandes, 82. Natural de Cosmorama (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Funcionária municipal aposentada. Dia 7 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marta Ferreira de Alencar, 77. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7 de outubro. Cemitério de Itatiba (SP).

Elza Elizia Biazzon, 72. Natural de Arapongas (PR). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7 de outubro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Márcio Shimabukuro, 66. Natural de Pedro de Toledo (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Auxiliar de serviços gerais. Dia 7 de outubro. Jardim da Colina;

Marco Antônio Gomes, 66. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7 de outubro. Cemitério Nossa senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes de Jesus, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 7 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Oliveira, 85. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 7 de outubro, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Fadwa Diab Saab, 94. Natural do Líbano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7 de outubro. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Pedro Lipas, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 7 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauricio dos Santos, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 7 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudinei Sardanha da Silva, 76. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

Maria Edilene da Silva, 65. Natural de Caruaru (PE). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 7 de outubro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Alves de Lima, 92. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 7 de outubro. Cemitério São José.

Celso Gonçalves, 87. Natural de Itanhaém (SP). Residia na Vila Prisco, em Ribeirão Pires. Contador. Dia 7 de outubro. Cemitério São José.

Maria de Lourdes Souza Oliveira, 80. Natural de Nova Granada (SP). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 6 de outubro. Cemitério São José.

Joaquim José da Costa, 85. Natural de Águas Formosas (MG). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 6 de outubro. Cemitério São José.

Maria de Oliveira Queijo, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 2 de outubro. Cemitério São José.

Maria Marlete dos Santos Trevisan, 75. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 4 de outubro. Cemitério São José.

Manoel Gomes, 74. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Raffo, em Mogi das Cruzes (SP). Dia 6 de outubro, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Mogi das Cruzes.

José Antônio Neri, 61. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Dia 7 de outubro em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes.

Elisabete Kaori Fukui Kataoka, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 4 de outubro. Cemitério São José.

Beatriz Carolina Castro Ferreira, 26. Natural de Mauá. Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 2 de outubro. Cemitério São José.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Elvira Bianchini Porta, 95. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 10 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Clarina Aidee Marson, 89. Natural de Brotas (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10 de setembro, em Santo André. Cemitério Municipal de Brotas (SP).

Lydia Fermino de Sá, 88. Natural de São Caetano. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 10 de setembro. Jardim da Colina.

Antônio Noé de Lima, 85. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 10 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Britt de Godoy, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 10 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria do Carmo da Silva, 85. Natural de Monteiro (PB). Residia na Vila Santa Maria, em Santo André. Dia 10 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Olga Gonçalves, 77. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 10 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Joaquim Alves, 75. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 10 de setembro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pedroso Bernardes, 74. Natural de Quatiguá (PR). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 10 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Praxedes Mendes da Silva, 82. Natural de Carvalhópolis (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 10 de setembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Assueiro José Beraldi, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 10 de setembro. Memorial Phoenix.

Selma Aparecida Silva, 68. Natural de Santa Rosa do Viterbo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Sebastião de Góis, 60. Natural de Afrânio (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Eletricista. Dia 10 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Manoel da Silva, 58. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Ajudante geral. Dia 10 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Domingos de Jesus Santos, 48. Natural de Camamu (BA). Residia no bairro Caputera, em Cotia (SP). Taxista. Dia 10 de setembro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guilherme Bezerra da Silva, 20. Natural do Recife (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante de marcenaria. Dia 10 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Gabriel de Souza Moreira, dez anos. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Menor. Dia 10 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO CAETANO

Manuela Uriza Menendez, 92. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Clair Galian Pedrassani, 85. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 10 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aura de Faria Chagas, 83. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 10 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cláudia Soares Diniz, 56. Natural de São Caetano. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Professora. Dia 10 de setembro, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Antônio Carreira, 88. Natural de Mirassol (SP). Residia na Vila São Paulo, na Capital. Dia 10 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Zilmar Sena Siqueira, 76. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Eldorado. Dia 10 de setembro. Vale da Paz.

Antônia Figueredo Moreira, 67. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Pereira de Araújo, 60. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 10 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

José Silva Cunha, 59. Natural de Juquiá (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Fernando Bispo, 58. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Aparecido Aguilar da Silva, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10 de setembro. Cemitério do Jaraguá, em São Paulo.

RIBEIRÃO PIRES

Filomena Fernandes Betega, 92. Natural de Suzano (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 10 de setembro. Cemitério São José.

Sérgio Paulo Ferreira Lopes, 64. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 10 de setembro, em Santo André. Cemitério São José.