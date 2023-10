Bia Haddad supera 'batalha' de 3h30min e vence na estreia no Torneio de Hong Kong

Beatriz Haddad Maia voltou a encarar mais uma longa "batalha" no circuito. Nesta quarta-feira, em sua estreia no Torneio de Hong Kong, a tenista número 1 do Brasil precisou de 3h30min de jogo para superar a belarussa Aliaksandra Sasnovich pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 7/6 (7/3).

Cabeça de chave número dois da competição chinesa, de nível WTA 250, Bia avançou às oitavas de final. Sua próxima adversária será a experiente russa Anastasia Pavlyuchenkova, atual 61ª do mundo e ex-número 11 da WTA.

Como se tornou frequente nesta temporada, a número 20 do mundo precisou de três sets para vencer mais uma partida. Bia é a recordista do ano em vitórias em jogos de três sets no circuito profissional. Nesta quarta, ela disputou pela sexta vez no ano uma partida que durou ao menos três horas e teve pela frente a atual 89ª do ranking, que ofereceu resistência ao longo de toda a partida.

O primeiro set foi o mais equilibrado do duelo, embora Bia tenha despontado na frente, com 3 a 0 na parcial. O segundo set contou com roteiro invertido. Mas, desta vez, a brasileira não conseguiu reagir a tempo de virar o placar. Na terceira parcial, então, o confronto foi parelho até o tie-break, quando Bia abriu 5 a 0 e encaminhou a vitória.

A competição na China é a segunda da brasileira desde o acidente que machucou suas mãos no México, no mês passado. Ela foi vítima de um acidente doméstico no hotel oficial do WTA 1000 de Guadalajara, quando o box do banheiro estourou, machucando as duas mãos.

Em Pequim, na semana passada, ela ainda não estava 100% diante da italiana Jasmine Paolini e acabou se despedindo logo na rodada de abertura. Nas duplas, conseguiu alcançar as quartas de final. Bia tem como meta para a reta final da temporada a classificação para o WTA Elite Trophy, torneio que vai reunir as melhores tenistas que não se classificaram para o WTA Finals.

A competição conta com as atletas que ficaram entre o 9º e o 19º lugar na corrida do ano. No momento, Bia é a 18ª do ranking da temporada, caindo uma posição na atualização desta segunda. O WTA Elite Trophy será disputado entre os dias 24 e 29 deste mês, na cidade chinesa de Zhuhai.

Em outros resultados do dia em Hong Kong, avançaram a espanhola Sara Sorribes Tormo, a polonesa Magdalena Frech, a belga Elise Mertens (3ª cabeça de chave) e a russa Alina Korneeva.